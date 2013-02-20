У Чернівцях молодь влаштувала флеш-моб проти «кнопкодавів» (фото)

У Чернівцях молодіжні організації опозиційних політичних партій області - УДАРу, ВО «Свобода», Фронту Змін, ВО «Батьківщина», - провели флеш-моб проти «піаністів-кнопкодавів» з провладної більшості у Верховній Раді України.

Як передає кореспондент УНІАН, акція відбулася на Центральній площі Чернівців, біля пам’ятника Тарасові Шевченку на підтримку депутатів від опозиційних партій, які наразі блокують трибуну в ВРУ, вимагаючи особистого голосування депутатів.

Учасники акції принесли на Центральну площу картоні клавіші у вигляді піаніно, що слугували символом "кнопкодавства" і показали сценку, як це відбувається у Верховній Раді.

За словами голови чернівецької студентської “Свободи» Андрія Ілюка та керівника молодіжного крила партії “Удар” Олени Славської, вони вимагають «особистого голосування і сенсорних кнопок при голосуванні» та також підтримують свої партійні парламентські фракції.

На завершення акції два десятки молодих людей під гаслами «Ні кнопкодавству!», «Тушки не голосують, тушки гниють», з великими прапорами УДАРу вийшли на Центральну площу.

Перед присутніми виступила голова Чернівецької міської організації партії УДАР Галина Марараш. Вона зачитала звернення до Чернівецької міської та обласної рад з вимогою обов’язкового персонального голосування місцевих депутатів і закликала всіх бажаючих підписатись під ним.

Як повідомляв УНІАН, засідання Верховної Ради сьогодні, 20 лютого, не відкрилося, опозиція продовжує блокувати трибуну парламенту. Депутати з 4 лютого, з дня відкриття другої сесії Верховної Ради сьомого скликання, заблокували трибуну і президію парламенту, вимагаючи забезпечити персональне голосування.