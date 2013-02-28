Азаров похвалив надійність української космічної техніки

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні в ході спілкування з журналістами після відвідин виробничого об'єднання «Київприлад».

«Навіть така найбільш високонадійна і високотехнологічна галузь, як космічна — ніде не немає прикладів роботи, ні в Америці, ні в Європі, ні в Китаї, ні в Росії, ні в нас, щоб все працювало без збоїв. У високотехнологічних програмах і проектах, на превеликий жаль, є такі моменти. З цього не треба робити абсолютно жодних трагедій», - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що в кожній ситуації необхідно детально розбиратися. «Треба детально розбиратися, що стало причиною, як цю причину усунути», - сказав прем'єр.

За його словами, необхідно довести, що відсоток відмов у роботі української космічної техніки мінімальний. «Порівняно з конкурентами надійніша техніка, іншого рецепту придумати неможливо. А на переговорах з нашими партнерами, звичайно, ми ці позиції відстоюватимемо», - сказав М.Азаров.

Нагадаємо, 1 лютого 2013 року ракета «Зеніт-3SL», запущена в рамках міжнародного проекту «Морський старт» з плавучої пускової платформи «Одіссей» в Тихому океані, впала у воду на 12-й секунді польоту. Носій повинен був вивести на орбіту американський супутник зв'язку «Intelsat 27», який було знищено в результаті аварії.

26 лютого перший заступник керівника військово-промислової комісії при уряді РФ Іван Харченко повідомив, що причиною аварії ракети-носія «Зеніт-3SL» стала несправність блоків, виготовлених в Україні, а до російської техніки претензій немає.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого в ексклюзивному коментарі УНІАН заступник керівника центру інформаційних зв'язків КБ "Південне" Анатолій Карманов повідомив: у дніпропетровському конструкторському бюро «Південне» вважають, що причиною падіння ракети-носія «Зеніт-3SL» став відмова бортового джерела потужності, розробленого і виготовленого українськими фахівцями.

Бортове джерело потужності було розроблене в КБ "Південне" і виготовлене на вітчизняному заводі "Південмаш".