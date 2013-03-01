Київрада скасувала будівництво скандальної висотки на Лісовому

Як передає кореспондент УНІАН, Київрада визнала таким, що втратило чинність рішення «Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Трансбудінвест-2006» земельної ділянки для будівництва житлово-офісного комплексу з прибудованими приміщеннями багатофункціонального призначення та підземним паркінгом на вул. Мілютенка, 19-а у Деснянському районі м. Києва».

Зважаючи на те, що земельна ділянка під забудову протягом чотирьох років не використана, та враховуючи негативну громадську думку щодо будівництва, за дорученням заступника міського голови – секретаря Київради Галини Гереги виконавчий орган Київради підготував відповідний проект рішення.

Секретар Київради наголосила, що мешканці прилеглих будинків неодноразово зверталися до її громадських приймалень з проханням вирішити це питання і не дозволити будівництво.

«Вказана земельна ділянка розташована в кварталі багатоповерхової житлової забудови і раніше використовувалася громадською організацією «Київська міська спілка автомобілістів» для експлуатації та обслуговування автостоянки. Втім, у 2007 році було прийнято рішення про передачу ділянки під будівництво житлового комплексу. Це викликало негативну реакцію місцевих мешканців, оскільки житловий комплекс мав з’явитися фактично на їхній прибудинковій території, окрім того, позбавивши мешканців місця для паркування машин», - пояснила Г.Герега.

Довідка УНІАН. Земля площею 0,39 га передавалась “Трансбудінвесту-2006” рішенням від 1 жовтня 2007 року в оренду на 5 років під будівництво житлово-офісного комплексу з підземним паркінгом.