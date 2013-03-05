На Донеччині двоє юнаків у масках відібрали у жінок торби з продуктами

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оперативному зведенні Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, в Авдіївський міськвідділ міліції звернулася 39-річна жінка із заявою про те, що двоє невідомих в масках на вул. Маяковського, погрожуючи ножем їй і її 36-річній знайомій, заволоділи їхніми сумками з продуктами харчування та особистими речами.

Працівниками карного розшуку були оперативно встановлені і доставлені в міськвідділ двоє підозрюваних, 15-ти і 17-річного віку, раніше судимі, які в скоєному зізналися. Речові докази у них вилучені. Обрано запобіжний захід - утримання під вартою.