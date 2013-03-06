Кабмін дозволив продавцям доповнити українську мову перекладом
Кабінет міністрів дав право продавцям додавати до маркування, інструкцій щодо застосування товару українською мовою переклад регіональними мовами або мовами національних меншин.
Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідну постанову Кабмін прийняв на засіданні 4 березня.
«Тобто, продавці, які зацікавлені продати товар, зможуть доповнювати його відповідними текстами на мові, яка переважає в регіоні продажу», - відзначають в прес-службі.
Нагадаємо, що з 10 серпня 2012 р. вступив в силу Закон України «Про засади державної мовної політики». Частиною 3 статті 26 Закону передбачено, що маркування товарів, інструкції щодо застосування і т.д. виконуються на державній мові і на регіональній мові або мові меншини.
На сьогоднішній день остаточно не визначений механізм надання мовам національних меншин статусу регіональної мови. Право розміщувати поряд з текстом на державній мові переклад іншими мовами зараз належить лише виробникам товарів.