Українці почали купувати більше валюти

Чиста купівля готівкової валюти населенням у лютому 2013 року становила 223,3 млн дол., що на 11,3% більше показника січня 2013 року. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з наданою інформацією, обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України становив 2,448 млрд дол. (в еквіваленті), зокрема банки придбали у населення валюти на 1,113 млрд дол., продали — на 1,335 млрд дол.

За даними НБУ, банківські вклади фізосіб у валюті (у доларовому еквіваленті) у січні скоротилися на 181,7 млн дол. і станом на 1 березня становили 22,578 млрд дол. США.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України в лютому зросли на 0,2% і станом на 1 березня 2013 року становили 24,710 млрд дол. США.

Золотовалютні резерви НБУ у 2012 році скоротилися на 22,8% - до 24,546 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).