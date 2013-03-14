Хворі на ниркову недостатність сьогодні пікетуватимуть Кабмін

Вони протестують проти ситуації, що склалась довкола фінансування процедури гемодіалізу у Черкаському Центрі гемодіалізу.

Пікетувальники вимагають від президента, прем’єр-міністра та Міністерства охорони здоров’я не позбавляти їх права на життя та втрутитись у ситуацію, що склалась у сфері надання медичної допомоги людям з хворими нирками, пише Радіо Cвобода.

Зокрема, хворі скаржаться на черги на отримання лікування і на переповнені діалізні центри при обласних лікарнях у більшості регіонів України

Пацієнти стверджують, що часто змушені купувати дорогі ліки за власні кошти, а в державі бракує апаратів для проведення процедури гемодіалізу.

Окрім пацієнтів з Черкаського Центру гемодіалізу, до акції приєднаються хворі з Чернігова, Івано-Франківська, Запоріжжя, Луганська, Києва.