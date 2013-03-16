У Дрогобицькій колонії сніг зруйнував котельню - є постраждалий

На Львівщині Дрогобицька виправна колонія №40 залишилася без теплопостачання через руйнування приміщення котельні, що забезпечувала подачу тепла до виправного закладу.

Як повідомив УНІАН помічник начальника Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області Віталій Туровцев, 15 березня, близько 17.30, під вагою снігу обвалився дах котельні, яка забезпечувала подачу тепла у Дрогобицьку виправну колонію №40 (м.Дрогобич, вул. Трускавецька, 77). Внаслідок падіння даху – котельня практично повністю зруйнована. Внаслідок обвалу постраждав 24-річний засуджений, який на цей момент перебував у приміщенні котельні, він отримав травму ноги.

Як поінформував В.Туровцев, керівництво виправного закладу, в якому відбувають покарання 1140 засуджених, вирішило увімкнути електрообігрівачі та видати ув’язненим додатковий одяг. У закладі також працює 50 осіб обслуговуючого персоналу.