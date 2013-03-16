Спробою «голівудської» втечі з колонії зайнялася прокуратура

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Співрозмовник агентства також припустив, що до розслідування інциденту також має долучитися Служба безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 березня, о 10 годині 40 хв. двоє засуджених, які відбувають покарання у Петровській колонії, скоїли спробу втечі з виправного закладу.

«Гелікоптер, у якому знаходилось двоє осіб, озброєні автоматом Калашникова, як з’ясувалась пізніше, це був муляж зброї, здійснив посадку на території колонії. Проте, завдяки оперативним та професійним діям чергової зміни і оперативної групи установи виліт гелікоптера було заблоковано, втікачів та їхніх спільників затримано», - повідомила прес-служба ДПтСУ.

Про надзвичайну подію було проінформовано правоохоронні органи області. Даний факт зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань.

У ДПтСУ також наголосили, що наразі ситуація в установі «стабільна та керована».