Спробою «голівудської» втечі з колонії зайнялася прокуратура

19:34, 16 березня 2013
Суспільство
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Органи прокуратура розпочали розслідування за фактом спроби втечі на вертольоті засуджених з Петрівської виправної колонії № 49, що розташована в Кіровоградській області.

Петрівська виправна колонія / Фото: zona.ucoz.es

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.
Співрозмовник агентства також припустив, що до розслідування інциденту також має долучитися Служба безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 березня, о 10 годині 40 хв. двоє засуджених, які відбувають покарання у Петровській колонії, скоїли спробу втечі з виправного закладу.

«Гелікоптер, у якому знаходилось двоє осіб, озброєні автоматом Калашникова, як з’ясувалась пізніше, це був муляж зброї, здійснив посадку на території колонії. Проте, завдяки оперативним та професійним діям чергової зміни і оперативної групи установи виліт гелікоптера було заблоковано, втікачів та їхніх спільників затримано», - повідомила прес-служба ДПтСУ.

Про надзвичайну подію було проінформовано правоохоронні органи області. Даний факт зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань.

У ДПтСУ також наголосили, що наразі ситуація в установі «стабільна та керована».

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