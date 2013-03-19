Експерт: екологічні загрози видобутку сланцевого газу сильно перебільшені

Часто це прикривається екологічними гаслами, а людей просто залякують, хоча, у разі впровадження ефективного контролю за видобутком нетрадиційного газу, ці технології практично безпечні. Таку думку висловив Олександр Гудима, в минулому - член комітету ВР з питань ПЕК, коментуючи акції протесту проти видобутку сланцевого газу, які пройшли в східних регіонах України і Криму, повідомляє РБК-Україна.

«Природно, в першу чергу в зриві українських проектів з видобутку сланцевого газу зацікавлений «Газпром» - це зруйнує його монополію на нашому ринку. Я думаю, це головний «диригент» таких акцій. Інших зацікавлених я особисто тут не бачу», - заявив Гудима. Він зазначив, що зацікавленим силам легко маніпулювати людьми, прикриваючись екологічними гаслами, тому що Україна пережила чорнобильську катастрофу, і екологічні питання суспільство сприймає дуже гостро.

Говорячи про екологічні ризики при видобутку нетрадиційного газу, екс-депутат відзначив, що багато в чому ця проблема надумана і роздута штучно. «Ніколи б американці не займалися тим, що небезпечно. Тим не менш, вони добувають сланцевий газ на своїй території, готові надати ці технології нам. Якщо створити систему ефективного незалежного екологічного контролю, то ці технології абсолютно безпечні. Крім того, в промислових містах сходу України люди з радянських часів живуть в умовах такого забруднення навколишнього середовища, у порівнянні з яким ризики при видобутку сланцевого газу просто мізерні. Багато хто забуває, що схід України стоїть на порожніх шахтах, які не тільки можуть провалюватися, але там до цих пір виділяється шахтний метан. Але про це всі мовчать, а навколо видобутку сланцевого газу нагнітається справжня істерія», - зазначив Гудима.

Він нагадав, що і на заході України, де також планується видобуток сланцевого газу, політики намагались розіграти екологічну карту і виступили проти розробки родовищ сланцевого газу. «Представники опозиції, на жаль, не розібравшись у ситуації, нещодавно теж виступили проти видобутку сланцевого газу - в Раду були внесені законопроекти, які пропонували заборонити не лише здобич, але навіть розвідку цих ресурсів. Але мені вдалося їх переконати відкликати ці документи - це був просто перебір на тлі загальної істерії», - пояснив Гудима. Він упевнений, що в питанні роз'яснення важливості видобутку сланцевого газу українські влада й опозиція мають знайти спільну мову, оскільки це проекти національної важливості.

Нагадаємо, в травні 2012 р. Київ вибрав іноземних партнерів з видобутку сланцевого газу: на Олеському родовищі на заході України таким партнером став Chevron, а на сході (на Юзівському) - Shell. За оцінками геологів, поклади газу на Юзівському родовищі можуть становити 2 трлн куб. м, на Олеському - до 1,5 трлн. Україна планує щорічно видобувати не менше 15 млрд куб. м газу з обох площ, щоб забезпечити свою енергетичну безпеку і знизити залежність від імпортованого російського газу.