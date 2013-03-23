У Житомирі - перемети висотою півтора-два метри

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Житомирської міської ради.

Штаб створили у зв’язку зі складними погодними умовами, які виникли на території Житомира, для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

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Мер Житомира Володимир Дебой підписав розпорядження для забезпечення безперебійної роботи об’єктів життєдіяльності міста. Воно діятиме на період сильного снігопаду.

Зокрема, у місті посилили роботу усіх комунальних служб та житлових підприємств, задіяна вся наявна техніка.

23 одиниці техніки працює на проїжджій частині, ще 24 прибирають від снігу прибудинкові території. Роботи триватимуть і вночі .

352 двірника працюють цілодобово позмінно.

За ніч у Житомирі випало більше місячної норми опадів. У місті є перемети висотою до 1,5-1,8 м.

Зусиллями оперативного штабу, комунальних служб, житлових підприємств вдалося не допустити зупинки громадського транспорту, за виключенням одного тролейбусного маршруту. Всі трамваї почали їздити на кілька годин пізніше - з 10-ї години ранку. У місті активно чистять трамвайні колії.

Вночі по вул. Московській стався порив водомережі, сьогодні до 5.30 ранку цю аварію ліквідували. Мер Житомира виступив з ініціативою преміювати людей, які у складних погодних умовах працювали всю ніч.

Влада звернулася до житомирян з проханням без нагальної потреби не виходити на вулицю, а водіям не залишати свої авто на узбіччі доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.