Київ від заметів визволяють солдати на БТРах (фото)

Як повідомили УНІАН у Департамент преси та інформації Міністерства оборони України, починаючи з 4-ї години ранку 23 березня 2013 року 34 військовослужбовця та 18 одиниць військової техніки (БТР-80, Урал, КЕТЛ, трактор МТЗ-8) від окремого полку Президента України та 101-ї бригади охорони залучено до розтягування автомобільних заторів у місті Київ.

Зважаючи на те, що у зв’язку з ускладненням погодних умов у столиці оголошено надзвичайну ситуацію, керівництвом Міністерства оборони та Збройних Сил України прийнято рішення щодо виділення додаткових сил і засобів для боротьби зі стихією.

Так, нормалізувати ситуацію київським комунальним службам зранку 23 березня взялися допомагати 200 військовослужбовців 169-го навчального центру Сухопутних військ ЗС України, які розчищають сніг поблизу станцій метро “Оболонь” та “Петрівка”.

Артилеристи з Дівичок прибирають сніг навколо метро “Харківська”, “Бориспільська”, “Вирлиця” та “Славутич”.

60 осіб від 101-ї бригади охорони постійно працюють біля метро “Берестейська”.

Близько 400 військових 72-ї окремої механізованої бригади прибули з Білої Церкви для розчищення від снігу майданчиків навколо станцій метро “Хрещатик” і “Майдан Незалежності”.

300 представників окремого полку Президента України працюють на вулиці Дегтярівська та біля метро “Лук’янівська”. Також військовослужбовці Збройних Сил України розчищають замети поблизу метро “Житомирська”, на Повітрофлотському проспекті, площі Лесі Українки, проспекті Перемоги, площі Солом’янській, вулицях Ломоносова та Лукашевича.

У Міноборони також підкреслили, що станом на 15.00 23 березня для ліквідації наслідків снігопадів від Збройних Сил України по всій території України залучено 65 одиниць техніки та близько 2 тисяч військовослужбовців.