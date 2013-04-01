У Севастополі взялися з'ясовувати, «хто ж паскудить» на дорогах

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова СМДА Володимир Яцуба під час апаратної наради в держадміністрації.

«Ми вирішили з'ясувати, хто ж паскудить – вибачте за грубе слово - в місті Севастополі. Я попросив начальника УВС використати камери стеження, які ми придбали минулого року для них. Вони молодці, підготували 24 пересувних камери, і ось сьогодні результат: телекамери зафіксували цілу машину вивезеного сміття прямо на дорозі, по Лабораторному провулку», - сказав В.Яцуба.

За його словами, правопорушником виявився співробітник «Укравтодору», який вивалював зібране сміття прямо на об'їзну трасу.

Разом з тим, запрошений на апаратну нараду співробітник «Укравтодору» не погодився з висунутими на його адресу звинуваченнями, спробував виправдатися, мовляв, сміття він звалював на дорогу тимчасово, щоб потім відвезти і утилізувати.

В.Яцуба розпорядився розібратися в ситуації досконально. «Спостереження триватиме», - наголосив голова СМДА.

Як повідомляв УНІАН, у Севастополі міська влада розробляє систему заохочень за повідомлення про порушників чистоти, що, як очікується, дозволить позбутися несанкціонованих звалищ.

Наприкінці минулого тижня перший заступник голови СМДА Сергій Савенков заявив, що люди, які нададуть владі інформацію про тих, хто смітить, будуть премійовані з місцевого бюджету.

Як відзначив віце-губернатор, міська адміністрація і міськрада розробляють керівні документи, що регламентують контроль підприємств і установ за чистотою прилеглих територій.