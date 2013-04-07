У Києві на Подолі стався зсув грунту

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок зсуву грунту загрози руйнування будівель, жертв та постраждалих немає, запевняють в держслужбі.

Комунальними службами міста вживаються заходи щодо укріплення схилу.

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На місці події працювали оперативні група Головного управління ДСНС у м. Києві та КМДА.