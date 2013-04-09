В'язня-втікача з пістолетом і ножем піймали на вокзалі

На Одеській залізниці затримано в'язня-втікача, озброєного пістолетом і ножем. Про це УНІАН повідомили в секторі зв'язків з громадськістю управління МВС на Одеській залізниці.

За даними прес-служби, працівники УМВС на Одеській залізниці на вокзалі станції Долинська затримали 32-річного чоловіка, який вчинив втечу з місць позбавлення волі.

«Отримавши орієнтування про розшук Новобузьким виправних центром Миколаївської області злочинця, засудженого до 15 років позбавлення волі за ч.2 ст.115 «Умисне вбивство» та ч.3 ст.289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» КК України, працівники лінійного відділення на станції Знам'янка здійснювали перевірку підозрілих осіб», - повідомили в прес-службі.

Коли з Кривого Рогу прибув електропоїзд, на пероні станції Долинська увагу міліціонерів привернув громадянин, який намагався уникнути з ними зустрічі. У черговій частині міліції, в присутності понятих, у нього вилучили пневматичний пістолет марки «М84 CAL 177» 4,5 мм в зарядженому стані і металевий предмет, схожий на холодну зброю. Встановлено, що саме ця людина перебувала у розшуку через втечу з місць позбавлення волі.

За даним фактом слідчим відділенням лінійного відділу на ст.Знам’янка розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» КК України.

Вилучена зброя направлена на експертне дослідження. Зловмисник переданий конвою для повернення втікача до місця відбування покарання. Встановлюється причетність затриманого до інших правопорушень. Триває слідство.