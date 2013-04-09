Прокуратура готує відвід судді за заборону вести аудіозапис

В офіційному коментарі прокуратури, наданому УНІАН, зазначено, що 8 квітня на сайті інформагентства УНІАН у статті «На Луганщині судять журналіста, звинуваченого в побитті підлітків» було повідомлено, що судом було задоволене клопотання прокурора, який підтримує державне обвинувачення по справі алчевського журналіста про заборону використовувати в залі суду диктофони.

В документі зазначається, що «перевіркою викладених даних встановлено, що "старший прокурор прокуратури міста Алчевська Колесніков Г.М. невірно орієнтував суд на застосування ст.27 КПК України (гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами) в частині необхідності надання дозволу суду на використання портативних аудіозаписуючих пристроїв присутніми у залі судового засідання».

З урахуванням викладеного, прокурором міста Алчевська у справі Ю.Гукова замінено прокурора. "На підставі ст.37 КПК України (призначення та заміна прокурора) визначено групу прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, призначивши старшим прокурором групи найбільш досвідченого працівника прокуратури», - повідомляє прокуратура.

Крім того визначено, що під час наступного судового засідання стороною обвинувачення "буде порушено питання про відвід судді за порушення ним вимог ч.6 ст.27 (право присутніх у залі судового засідання на використання портативних аудіозаписуючих пристроїв), ст.328 (право перебувати в залі судового засідання)».

Згідно з офіційним коментарем, подальше судове провадження по справі Ю.Гукова перебуватиме на контролі прокуратури області.

На цю тему: На Луганщині судять журналіста, звинуваченого в побитті підлітків

Як повідомляв УНІАН, 15 березня до Алчевського міського суду передано кримінальну справу за звинуваченням голови ОВК округу №108, редактора алчевської газети "Взгляд" Юрія Гукова за ч.1, ст.296 (хуліганство). Він підозрюється в тому, що 28 вересня 2012 року об 11 годині вечора в Алчевську, перебуваючи в нетверезому стані, біля свого будинку побив підлітків.

Ю.Гуков вважає це звинувачення безпідставним, а також, що має алібі. За його словами, 28 вересня він був на засіданні окружкому №108 (м. Красний Луч, Перевальський район), яке закінчилося о 21.30. Після цього зупинився в готелі "Красний Луч" на ніч, але під своїм журналістським псевдонімом.

8 квітня в Алчевському міському суді відбулося перше засідання у справі Ю.Гукова.

Як повідомив в інтерв'ю кореспонденту УНІАН сам Ю.Гуков, суддя Віталій Колядов у ході засідання видалив із залу судового засідання юриста, члена правління ЛОВ КВУ Богдана Бондаренка, який надає йому безкоштовну правову допомогу, й намагався через судового пристава видалити із залу суду й самого Ю.Гукова. Таким чином суддя задовольнив клопотання прокурора, який представляє звинувачення, про нібито заборону використовувати в залі суду диктофони для фіксації судового засідання.

Засідання суду буде продовжено 23 квітня 2013 року о 14.00.