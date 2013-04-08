На Луганщині судять журналіста, звинуваченого в побитті підлітків

У Луганській області в Алчевському міському суді сьогодні, 8 квітня, відбулося перше засідання за звинуваченням голови окружної виборчої комісії округу №108, редактора алчевської газети ”Взгляд” Юрія Гукова (Асєєва) в побитті неповнолітніх.

Як повідомив в інтерв`ю кореспонденту УНІАН сам Ю.Гуков, суддя Віталій Колядов у ході засідання видалив із залу судового засідання юриста, члена правління ЛОВ КВУ Богдана Бондаренка, який надає йому безкоштовну правову допомогу, й намагався через судового пристава видалити із залу суду й самого Ю.Гукова. Підставою для такої поведінки судді стало те, що вони обидва включили диктофони для фіксації судового засідання.

Суд задовольнив клопотання прокурора, який представляє звинувачення, про заборону використовувати в залі суду диктофони, незважаючи на те, що це суперечить Закону «Про судочинство та статус суддів», зазначив Ю.Гуков.

Журналіст у черговий раз підкреслив кореспонденту УНІАН, що не причетний до побиття неповнолітніх біля свого будинку в Алчевську об 11 годині вечора 28 вересня 2012 року, в якому його звинувачують, оскільки в цей час перебував в іншому місті.

За словами Ю.Гукова, в ході засідання суду, суддя залучив до справи матеріали, що доводять його непричетність: завірену копію рішення ЦВК про призначення Ю.Гукова головою окружної виборчої комісії № 108 (центр - м. Красний Луч); протокол засідання ОВК округу №108 від 28 вересня 2012 року, квитанцію оплати проживання в готелі, датовану 28 вересня 2012 року, ксерокопію журналу реєстрації проживаючих у готелі за 28 вересня 2012 року.

Засідання суду буде продовжено 23 квітня 2013 року о 14.00.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня до Алчевського міського суду передано кримінальну справу за звинуваченням голови ОВК округу №108, редактора алчевської газети ”Взгляд” Юрія Гукова за ч.1, ст.296 (хуліганство). Він підозрюється в тому, що 28 вересня 2012 року об 11 годині вечора в Алчевську, перебуваючи в нетверезому стані, біля свого будинку побив підлітків.

Ю.Гуков вважає це звинувачення безпідставним, а також, що має алібі. За його словами, 28 вересня він був на засіданні окружкому №108 (м. Красний Луч, Перевальський район), яке закінчилося о 21.30. Після цього зупинився в готелі ”Красний Луч” на ніч, але під своїм журналістським псевдонімом.

За його словами, 17 січня йому вручили повідомлення про підозру в скоєнні злочину, оскільки його нібито впізнав один із постраждалих. Алчевські слідчі розшукували ”високого чоловіка з темним волоссям, віком близько 40 років”.

12 березня його викликали повісткою ніби для проведення слідчих дій, але натомість повідомили, що прокуратура затвердила обвинувальний висновок.