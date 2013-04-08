На Луганщині судять журналіста, звинуваченого в побитті підлітків

18:09, 08 квітня 2013
Суспільство
512 0

На Луганщині почався суд над журналістом Гуковим, якого звинувачують у побитті неповнолітніх.

Юрія Гукова звинувачують в хуліганстві / Фото : 0642.ua

У Луганській області в Алчевському міському суді сьогодні, 8 квітня, відбулося перше засідання за звинуваченням голови окружної виборчої комісії округу №108, редактора алчевської газети ”Взгляд” Юрія Гукова (Асєєва) в побитті неповнолітніх.

Як повідомив в інтерв`ю кореспонденту УНІАН сам Ю.Гуков, суддя Віталій Колядов у ході засідання видалив із залу судового засідання юриста, члена правління ЛОВ КВУ Богдана Бондаренка, який надає йому безкоштовну правову допомогу, й намагався через судового пристава видалити із залу суду й самого Ю.Гукова. Підставою для такої поведінки судді стало те, що вони обидва включили диктофони для фіксації судового засідання.

Суд задовольнив клопотання прокурора, який представляє звинувачення, про заборону використовувати в залі суду диктофони, незважаючи на те, що це суперечить Закону «Про судочинство та статус суддів», зазначив Ю.Гуков.

Журналіст у черговий раз підкреслив кореспонденту УНІАН, що не причетний до побиття неповнолітніх біля свого будинку в Алчевську об 11 годині вечора 28 вересня 2012 року, в якому його звинувачують, оскільки в цей час перебував в іншому місті.

За словами Ю.Гукова, в ході засідання суду, суддя залучив до справи матеріали, що доводять його непричетність: завірену копію рішення ЦВК про призначення Ю.Гукова головою окружної виборчої комісії № 108 (центр - м. Красний Луч); протокол засідання ОВК округу №108 від 28 вересня 2012 року, квитанцію оплати проживання в готелі, датовану 28 вересня 2012 року, ксерокопію журналу реєстрації проживаючих у готелі за 28 вересня 2012 року.

Засідання суду буде продовжено 23 квітня 2013 року о 14.00.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня до Алчевського міського суду передано кримінальну справу за звинуваченням голови ОВК округу №108, редактора алчевської газети ”Взгляд” Юрія Гукова за ч.1, ст.296 (хуліганство). Він підозрюється в тому, що 28 вересня 2012 року об 11 годині вечора в Алчевську, перебуваючи в нетверезому стані, біля свого будинку побив підлітків.

Ю.Гуков вважає це звинувачення безпідставним, а також, що має алібі. За його словами, 28 вересня він був на засіданні окружкому №108 (м. Красний Луч, Перевальський район), яке закінчилося о 21.30. Після цього зупинився в готелі ”Красний Луч” на ніч, але під своїм журналістським псевдонімом.

За його словами, 17 січня йому вручили повідомлення про підозру в скоєнні злочину, оскільки його нібито впізнав один із постраждалих. Алчевські слідчі розшукували ”високого чоловіка з темним волоссям, віком близько 40 років”.

12 березня його викликали повісткою ніби для проведення слідчих дій, але натомість повідомили, що прокуратура затвердила обвинувальний висновок.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter