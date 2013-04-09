У заводській печі спалили велику партію наркотиків

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Горлівського міськуправління міліції.

Згідно з повідомленням, співробітники ВБНОН Горлівського міськуправління міліції спільно з представниками інших силових відомств, які увійшли до складу спеціальної комісії, знищили наркотичні речовини, які вилучалися у осіб, засуджених за злочини у сфері незаконного обороту наркотиків.

Наркотичні засоби, які були визнані речовим доказом і призначені для знищення за рішенням суду, спалили в печі ливарного цеху.

Так, на підставі вироків суду, правоохоронці спалили понад 400 кущів рослин конопель, вилучених під час операції «Мак-2012», більш як 30 кг канабісу, а також прекурсорів, призначених для виготовлення психотропних і наркотичних засобів.

У прес-службі уточнили, що ці заходи проводяться щокварталу, згідно з розробленим планом.