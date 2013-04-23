Прокурор каже, що «дніпропетровських терористів» судитимуть ще місяць-два

Як передає кореспондент УНАН, про це сьогодні перед черговим судовим слуханням справи заявив журналістам головний обвинувач на процесі прокурор Олександр Гладкий.

За його словами, на початковій стадії судове слідство затягнулося через численні клопотання адвокатів підсудних.

«Зараз процес йде в нормальному руслі, думаю, він затягнеться на місяць-два»,- зазначив О.Гладкий.

Він також повідомив, що наразі триває допит обвинуваченого у терактах Віталія Федоряка, до цього в суді були допитані Лев Просвірнін та Дмитро Рева. За словами прокурора, Віктор Сукачов відмовився давати покази в суді, намагаючись змінити порядок ведення судового слідства.

О.Гладкий повідомив, що в суді будуть допитані 47 потерпілих від терактів та близько 50 свідків.

Відповідаючи на запитання журналістів, прокурор підкреслив, що слухання в Індустріальному суді щодо обвинувачених в тероризмі проходить двічі на тиждень, а не частіше через завантаженість членів суддівської колегії. За словами О.Гладкого, всі троє членів колегії суддів І індустріального суду, які розглядають цю справу, ведуть й інші справи.

Як передає кореспондент УНІАН, в цей момент в суді обвинувачений В.Федоряк відповідає на запитання суду, сторони обвинувачення, адвокатів а також В.Сукачова щодо його участі у виготовленні вибухових пристроїв та їх закладанні. В.Федоряк на багато уточнюючих питань відповідає «не пам’ятаю», «можливо» тощо.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року у центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, у тому числі 10 дітей. За інформацією правоохоронців, усі вибухові пристрої були саморобними, їх було закладено у бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт, скоєний за попередньою змовою групою осіб).