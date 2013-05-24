Шахраї пропонують аналіз води з крану

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби “Київводоканалу”, оприлюдненій у зв'язку з інформацією від мешканців столиці, що протягом останнього часу почастішали телефонні дзвінки від невідомих осіб, які представляються співробітниками «Київводоканалу» та пропонують зробити додатковий аналіз води, що подається у їхні помешкання.

“У зв’язку з цим, для недопущення подальшої дезінформації населення вважаємо за необхідне зауважити, що подібна діяльність жодним чином не стосується роботи «Київводоканалу». Проведення товариством планових перевірок якості питної води у контрольних точках міської мережі водопостачання – це послуга, яка входить до складу тарифу та не оплачується окремо”, - наголошують на підприємстві.

Також зазначається, що якість питної води в мережах централізованого господарсько-питного водопостачання Києва знаходиться під жорстким лабораторним контролем Київської міської санепідемстанції та трьох виробничих лабораторій “Київводоканалу”.

На підприємстві запевняють, що усі його лабораторії регулярно проходять атестацію на відповідність чинним вимогам, проби відбираються та аналізуються фахівцями за усіма правилами та згідно зі спеціальною методикою.

“Натомість, дослідження проб води іншими організаціями, що не мають відповідного атестату, не можуть гарантувати достовірних результатів”, - наголошується у заяві.