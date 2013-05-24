У Сумах порахували звалені вчорашнім буревієм дерева (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією заступника міського голови Сум Анатолія Бондаря, комунальні служби міста продовжують усунення наслідків буревію.

Так, уже відновлено тролейбусний рух по вул. Роменська та Білопільський шлях, який був призупинений через потрапляння гілок на тролейбусну колію, і зараз громадський транспорт курсує містом у повному обсязі.

По закладах охорони здоров’я зафіксовано 17 пошкоджених та повалених дерев на території лікарень №1 та №5. По закладах освіти – 33 дерева та 10 великих гілок. Є пошкодження парапетів та покрівлі підсобного приміщення, а також обрив електролінії в одному з дитсадків Роменського мікрорайону. Небезпека для людей відсутня.

На території, що обслуговує «Сумижитло», зафіксовано 242 випадки повалених, поламаних та пошкоджених дерев. Тривають роботи з їх розпилення та складування. За даними КП «Зеленбуд», у центральній частині міста та по магістральним напрямкам – Харківська, Роменська, Білопільський шлях та інших вже опрацьовано 47 дерев із понад 60 заявок. Чотири машини задіяні на вивезенні залишків дерев для утилізації. Крім того, зняті дерева, що мали потенційну загрозу падіння.

«Районні адміністрації активно організовують роботу з ліквідації наслідків буревію в приватному секторі та залучають підприємців до прибирання на закріпленій за ними території. Завдяки оперативній та злагодженій роботі комунальних служб, забезпечена безпека городян, наразі плануються роботи з вивезення дерев, гілок та їх залишків. Триватимуть вони ще кілька днів. Остаточний збиток, завданий стихією місту, ще встановлюється», - зазначив Бондар.

За його словами, повалені білборди в районі проспекту Лушпи прибирають їх власники. Також демонтують рекламні поверхні, які стихія пошкодила, аби не наражати людей на небезпеку.

«Міськрада поки що заборонила встановлювати повалені білборди, а спеціальна комісія розбереться, чому щити не витримали вітру», - підкреслив чиновник.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Сумської облдержадміністрації, на території області після буревію 23 травня без електропостачання та телефонного зв'язку залишилося 20 населених пунктів. Наразі електропостачання та зв'язок із населеними пунктами відновлено.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня після третьої години ночі в Сумах вирував справжній буревій. Сильний вітер зіпсував лінії електропередач, вирвав із корінням дерева і навіть стовпи з білбордами, зривав покрівлі.