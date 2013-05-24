Гей-парад у Києві планується на завтра, але не в центрі

Про це УНІАН повідомили у Організаційному комітеті міжнародного форуму-фестивалю ЛГБТ «КиївПрайд-2013».

У комітеті нагадали, що 23 травня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення заборонити проведення 25 травня у центральній частині столиці будь-яких публічних акцій, не пов’язаних зі святкуванням Дня Києва.

У зв’язку з цим оргкомітет прийняв рішення перенести місце проведення акції за межі центральної частини Києва та змінити формат акції на закритий.

«Ми розчаровані рішенням суду про заборону проведення публічних акцій в День Києва, у тому числі запланованого «Маршу рівності». Ми вважаємо, що правозахисна акція жодним чином не суперечить концепції святкування дня міста, а обмеження прав громадян на свободу зборів у цьому випадку є необґрунтованим та упередженим», - зазначають в оргкомітеті.

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Планується, що у марші братимуть участь «провідні українські правозахисниці та правозахисники, дружні до ЛГБТ громадянки й громадяни, солідарні з Україною депутатки й депутати Європейського парламенту, представниці й представники офіційних делегацій із Німеччини, Швеції та Норвегії».

Як стверджують організатори, «прайд готується та відбуватиметься за широкої підтримки української громадськості, а також низки дипломатичних представництв, серед яких посольства Великої Британії, Нідерландів, Норвегії, США, Швеції. Партнером «КиївПрайду-2013» виступає Мюнхен».

Підтримку надають провідні міжнародні правозахисні організації, серед яких - Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House.