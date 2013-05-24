Організатори попри заборону таки спробують провести гей-парад

Про це заявили Радіо Свобода в Оргкомітеті КиївПрайду-2013 (КиївПрайд – це різні правозахисні заходи, завершенням яких мав бути «Марш рівності» у столиці України).

Таку заяву в Оргкомітеті зробили, коментуючи рішення Окружного адмінсуду столиці, що заборонив проведення всіх не пов'язаних з відзначенням Дня Києва акцій, в тому числі «Маршу рівності».

«Ми передбачували, що нам щось зроблять, щоб завадити вийти на вулицю 25 травня у Києві», – заявила Радіо Свобода Олена Семенова, координатор із роботи з пресою Оргкомітету КиївПрайду-2013, в рамках якого збиралися провести наступної суботи у столиці «Марш рівності».

Вона навела цей коментар після рішення Окружного адміністративного суду столиці, що заборонив проведення всіх не пов'язаних з відзначенням Дня Києва 25 травня акцій, зокрема, «Маршу рівності».

Як зазначила Олена Семенова після рішення суду, про зміну дати проведення «Маршу рівності» у Києві не йдеться.

«Ми передбачували перешкоджання. У нас є план «b», план «с». Тобто, у нас є інші стратегії – як ми зможемо провести «Марш рівності». І якась із них вийде 25 травня. Таким чином чи іншим чином, але ми вийдемо і будемо протестувати. Саме цього дня, 25 травня. Про зміну дати «Маршу рівності» ми не говоримо», – повідомила Олена Семенова.

Міжнародна правозахисна організація «Міжнародна Амністія» (Amnesty International) заявила раніше про готовність підтримати перший Марш рівності за права ЛГБТ в Києві. Рік тому невідомі жорстоко побили двох співорганізаторів гей-параду, що був запланований, але не відбувся.

Наприкінці минулого року Рада з прав людини ООН надала Україні 145 рекомендацій щодо покращення стану прав людини в державі, й майже кожна десята рекомендація стосувалася свободи кожного обирати сексуальну орієнтацію. За словами правозахисників, такий резонанс викликало ухвалення в Україні в першому читанні законопроекту, який передбачає заборону «пропаганди гомосексуальності».