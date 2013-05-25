Міністр: цукровим заводам необхідно переходити на біопаливо

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства.

За словами керівника міністерства Миколи Присяжнюка, спиртовим і цукровим заводам необхідно почати виробництво біоетанолу, оскільки це дозволить їм знизити низку економічних ризиків.

«Необхідно, щоб цукрові й спиртові підприємства поступово переходили й на виробництво біопалива. Тоді залежно від ситуації на ринку вони зможуть вибирати, що їм вигідніше виробляти в тій або іншій ситуації», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, в Мінагропроді вважають, що Україна найближчими роками може збільшити виробництво біоетанолу в 8 разів - до близько 320 тис. тонн.

У квітні Присяжнюк повідомив, що Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки передбачає перепрофілювання на виробництво біоетанолу 29 спиртових заводів.

У 2013 році на ці цілі держава планує виділити 209,8 млн грн, а в наступному – 140,2 млн грн.

Довідка УНІАН. Виробництво біоетанолу в 2012 році в Україні зросло порівняно з 2011 роком у 2,3 раза – до 21,1 тис. тонн.