У Лондоні графіті вуличного художника продали за $ 1,1 млн

Про це повідомляє в понеділок РІА Новости з посиланням на агентство Bloomberg.

Граффіті "Рабська праця" (Slave Labour), що зображує хлопчика, що схилився над швейною машинкою за вишивкою гірлянди з британських прапорів, з'явилося на стіні одного з будинків району Харінга в північній частині Лондона в травні 2012 року. У середині лютого малюнок був вирізаний із стіни, а через кілька днів з'явився на сайті аукціону в Майамі. Стартова ціна роботи Бенксі становила від 500 до 700 тисяч доларів, проте лот був знятий.

Зникнення графіті Бенксі, особа якого невідома, незважаючи на його світову славу, викликало обурення мешканців Лондона. Адміністрація району Харінга звернулася в англійський Рада з культури з проханням допомогти повернути на місце роботу вуличного художника. За словами представників місцевої ради Харінгея, жителі району були дуже раді появі графіті Бенксі і сильно "шоковані" приватним аукціоном, на якому була виставлена ​​робота.

Як повідомив агентству представник власників графіті Робін Бартон, покупець і точна вартість лота будуть оголошені пізніше в понеділок.