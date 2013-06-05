Прокуратура розслідує понад 500 справ про порушені інтелектуальні права

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України з посиланням на старшого прокурора відділу за додержанням законів при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення Олексія Шамардіна.

За час дії нового Кримінального процесуального кодексу слідчими органів внутрішніх справ закінчено досудове розслідування та направлено до суду 34 кримінальних провадження вказаної категорії, додав він.

Зокрема, зазначив Шамардін, слідчим Сумського міського відділу УМВС України притягнуто до кримінальної відповідальності приватного підприємця, який у своїй господарській діяльності використовував неліцензійне програмне забезпечення корпорацій «Microsoft», «AdobeSystemsInc», чим спричинено шкоду вказаним корпораціям. За результатами судового розгляду винну особу засуджено.

Також, за словами прокурора, слідчим Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного публічного відтворення художнього фільму «Анна Кареніна» в кінотеатрі міста, чим порушено авторські права ПАТ «B&H» та завдано шкоди на суму понад 70 тис. грн. За результатами судового розгляду засуджено приватного підприємця, який допустив порушення права інтелектуальної власності.