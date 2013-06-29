В Україні за добу сталося майже 600 ДТП

Співробітники Державної автомобільної інспекції за минулу добу зареєстрували 588 ДТП, в яких загинуло 9 осіб і травмувалося 123, повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

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У цілому по країні до органів внутрішніх справ надійшло 13 тис. 112 заяв і повідомлень від громадян про кримінальні правопорушення та інші події.