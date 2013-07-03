«Врадіївське згвалтування»: Прокуратура просить суд арештувати капітана Дрижака

Слідчий прокуратури Миколаївської області підготував клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою третьому затриманому за підозрою у згвалтуванні та побитті 29-річної жительки Врадіївки - капітану міліції Євгену Дрижаку.

Про це УНІАН повідомив представник прес-служби обласної прокуратури.

"Слідчим слідчого управління прокуратури області підготовлено клопотання до суду про обрання третьому фігуранту запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - сказав співбесідник УНІАН.

Дрижак вже одержав статус підозрюваного у цій справі.

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Довідка УНІАН. 29-річну жінку у Врадіївці Миколаївської області знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства на тілі. Потерпіла була госпіталізована до реанімації.

28 червня міліціонер Дмитро Поліщук і ще один чоловік, єгер Сергій Рябіненко були затримані за підозрою у згвалтуванні, розбійному нападі та завданні тяжких тілесних ушкоджень.

Потерпіла жінка вказує ще на одного працівника міліції, який нібито причетний до скоєння цього злочину - Дрижака, проте він у день скоєння злочину був на чергуванні й стверджує, що з райвідділу не відлучався.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень, згвалтування, розбійний напад).