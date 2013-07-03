Капітану міліції дали 7 років за крадіжку марихуани

У Кіровограді до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено капітана міліції, який заволодів майже 15 кілограмами марихуани, що проходила речовим доказом в одній із кримінальних справ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, правоохоронець, на той час ніс персональну відповідальність за збереження речового доказу. Щоб приховати свій злочин, він підмішав до залишків маріхуани звичайного сіна.

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За рішенням суду правоохоронця також позбавлено спеціального звання «капітан міліції».