Керівництво МВС та СБУ доповіли Пшонці про розслідування у Врадіївці

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, зокрема, станом на 5 липня спеціальна комісія Міністерства внутрішніх справ України продовжує свою роботу у Врадіївському районі.

Крім того, група співробітників з центрального апарату Генеральної прокуратури на виконання доручення Пшонки також виїхала з перевіркою до Миколаївської області.

Щодо стану кримінальних проваджень, які розслідуються стосовно працівників міліції через побиття та зґвалтування 29-річної жительки Врадіївського району, то станом на 5 липня рішеннями судів заарештовані три особи, які підозрюються у скоєнні цього злочину.

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Сьогодні, за клопотанням прокуратури, суд заарештував і четвертого затриманого - заступника начальника Врадіївського райвідділу УМВС України, якого підозрюють у намаганні приховати злочин та перевищенні службових повноважень.

Стосовно кримінального провадження, зареєстрованого органами внутрішніх справ за фактом нападу на Врадіївський райвідділ, то досудове розслідування проводиться органами міліції.

За словами Пшонки, ні органи прокуратури, ні органи внутрішніх справ не допустять жодних репресій по відношенню до жителів Врадіївського району.

Що стосується кадрових рішень, які вже були прийняті керівництвом ГПУ та МВС, то начальник УМВС в області відсторонений від займаної посади. Начальник міліції Врадіївського району – звільнений.

Наказом Пшонки прокурора Врадіївського району також звільнено зпосади за неналежне виконання своїх професійних обов’язків.

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«Крім того, я вважаю, що кадрові підрозділи регіону органів міліції також мають нести певну відповідальність за події, які відбулися», - уточнив генпрокурор.

Що стосується перевірки інформації про начебто намагання фальсифікувати медичні висновки стосовно стану здоров’я потерпілої, то встановлено, що дані заяви не підтвердилися, оскільки медики лікарні, до якої була доправлена потерпіла, не проводили судово-медичних оглядів і не робили висновків щодо характеру її тілесних ушкоджень.

Керівники правоохоронних відомств доповіли також про план першочергових слідчо-оперативних заходів, які наразі проводяться і заплановані.