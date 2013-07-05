Генпрокурор запитує, хто відповідав за кадри у Врадіївці

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, про це Пшонка сказав під час колегії.

Генпрокурор наголосив, що за такі випадки, який сьогодні має місце у Врадіївському районі, мають нести відповідальність і керівники кадрових підрозділів.

«Я звільнив прокурора району за неналежне виконання ним своїх обов’язків. Але куди дивився керівник кадрового підрозділу Миколаївської області до вчинення цього конкретного злочину? Оскільки кадрові працівники обов’язково входять до складу груп, які від прокуратури області виїжджають на планові перевірки до міст і районів, я хочу почути відповідні пояснення з цього приводу», - звернувся Пшонка до керівника кадрового управління Миколаївської області.

Генпрокурор повідомив про те, що наразі працівники Генеральної прокуратори України, які за дорученням виїхали з перевіркою до Миколаївської області, особливо перевіряють хід розслідування кримінальних справ у Врадіївському районі минулих років.

«І відверто я вже зараз можу сказати, що результати, з якими повернеться група керівника управління ГПУ, можуть спричинити кадрові зміни у кадрових підрозділах прокуратур даного регіону», - сказав Пшонка.

Він також додав, що лише жорстка кадрова політика може сприяти недопущенню таких випадків.