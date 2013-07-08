Готові закордонні паспорти почнуть відвантажувати в регіони у середу - ДМС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної міграційної служби.

«Як очікується, вже 9 липня перша партія бланків буде доставлена до ДП «Державний центр персоналізації документів», яке розпочне персоналізацію бланків (внесення інформації про власників паспортів). Таким чином, починаючи з 10 липня, Державна міграційна служба України зможе розпочати відвантаження готових паспортів у регіони», - йдеться у повідомленні.

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«Отже, найближчим часом ситуація з видачею закордонних паспортів нормалізується і надалі паспорти будуть виготовлятися у штатному режимі», - запевнили в ДМС.

Як повідомлялося, причиною затримок з видачею закордонних паспортів була зміна виробника бланків. Раніше бланки закордонних паспортів виготовляв консорціум ЄДАПС.