Готові закордонні паспорти почнуть відвантажувати в регіони у середу - ДМС
Державна міграційна служба та ДП «Поліграфкомбінат «Україна» сьогодні, 8 липня, уклали договір щодо закупівлі бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон, що дозволить нормалізувати ситуацію з видачею закордонних паспортів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної міграційної служби.
«Як очікується, вже 9 липня перша партія бланків буде доставлена до ДП «Державний центр персоналізації документів», яке розпочне персоналізацію бланків (внесення інформації про власників паспортів). Таким чином, починаючи з 10 липня, Державна міграційна служба України зможе розпочати відвантаження готових паспортів у регіони», - йдеться у повідомленні.
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«Отже, найближчим часом ситуація з видачею закордонних паспортів нормалізується і надалі паспорти будуть виготовлятися у штатному режимі», - запевнили в ДМС.
Як повідомлялося, причиною затримок з видачею закордонних паспортів була зміна виробника бланків. Раніше бланки закордонних паспортів виготовляв консорціум ЄДАПС.