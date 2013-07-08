Сьогодні мають поновити друк закордонних паспортів

Віднині ж розпочнеться й відвантаження бланків паспортів у звичайному режимі, передає ТСН з посиланням на Державну міграційну службу.

На тему: В Азарова кажуть, що з терміновим оформленням закордонних паспортів - проблеми

"Ціна бланка буде становити 82,2 грн... Як тільки ми підпишемо договір, вони відразу друкуватимуть паспорти. Потужність комбінату становить до 25 тис. примірників на добу", – зазначив голова ДМС Микола Ковальчук.

Нагадаємо, затримки з видачею закордонних паспортів прогнозували до 8 липня, причиною називали зміну виробника бланків.