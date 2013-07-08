Сьогодні мають поновити друк закордонних паспортів
10:19, 08 липня 2013Суспільство
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Сьогодні, 8 липня, укладається новий контракт із державним підприємством "Поліграфкомбінат "Україна" на виробництво бланків закордонних паспортів громадянин України.
Друк паспортів обіцяють нормалізувати
Віднині ж розпочнеться й відвантаження бланків паспортів у звичайному режимі, передає ТСН з посиланням на Державну міграційну службу.
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"Ціна бланка буде становити 82,2 грн... Як тільки ми підпишемо договір, вони відразу друкуватимуть паспорти. Потужність комбінату становить до 25 тис. примірників на добу", – зазначив голова ДМС Микола Ковальчук.
Нагадаємо, затримки з видачею закордонних паспортів прогнозували до 8 липня, причиною називали зміну виробника бланків.
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