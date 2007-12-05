Міліції затримала підпільного майстра з виготовлення вогнепальної зброї

Співробітники міліції придунайського міста Рені затримали підпільного майстра по виготовленню вогнепальної зброї.

Як повідомила УНІАН керівник Центру громадських зв`язків Управління МВС України в області Ольга БОГАЧЕНКО, «в ході санкціонованого обшуку його квартири правоохоронці вилучили у затриманого три саморобні вогнепальні пристрої, а також саморобний пістолет, два глушники, 11 патронів калібру 5,6 мм і 250 грамів вибухівки».

За цим фактом, уточнила вона, «слідчими органами порушена і розслідується кримінальна справа за ознаками статті 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, придбання, виготовлення або збут вогнепальної зброї)».

За інформацією ЦГЗ, всього в поточному році одеські правоохоронці порушили 672 кримінальних справи за фактами незаконного обороту зброї. Вилучено з незаконного обороту 156 одиниць вогнепальної зброї, зокрема, 37 одиниць - саморобної, а також 3 автомати, 21 гвинтівку, 49 пістолетів, 45 обрізів, 1 гранатомет, близько 54 тис. патронів різного калібру, близько 8 кг вибухівки і 330 одиниць холодної зброї.

Самі жителі в ході листопадового місячника здачі зброї принесли в райвідділи міліції 116 мисливських рушниць, 3 карабіни, 6 нарізних гвинтівок, а також 50 газових пістолетів і револьверів.