У Чорному морі прикордонники врятували шістьох українців та чотирьох білорусів
00:35, 13 серпня 2013Суспільство
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Шістьох громадян України та чотирьох громадян Білорусі врятували прикордонники Одеського загону в Чорному морі за 2 км від берега.
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, інформацію про те, що перекинувся човен з людьми на борту, прикордонники отримали від екіпажу риболовецької шхуни «Надія», яка перебувала на промислі у цьому районі. На місце пригоди вийшов прикордонний катер типу «Калкан».
На борту човна перебувало 10 осіб. Пізніше було з’ясовано, що судно йшло в напрямку Білгород-Дністровської банки і потрапило в шторм. Капітан не зміг впоратись із судном і самостійно рухатися у бік берега.
Врятованих було відправлено на берег, де їх оглянули медичні працівники.
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