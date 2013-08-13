У Чорному морі прикордонники врятували шістьох українців та чотирьох білорусів

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, інформацію про те, що перекинувся човен з людьми на борту, прикордонники отримали від екіпажу риболовецької шхуни «Надія», яка перебувала на промислі у цьому районі. На місце пригоди вийшов прикордонний катер типу «Калкан».

На борту човна перебувало 10 осіб. Пізніше було з’ясовано, що судно йшло в напрямку Білгород-Дністровської банки і потрапило в шторм. Капітан не зміг впоратись із судном і самостійно рухатися у бік берега.

Врятованих було відправлено на берег, де їх оглянули медичні працівники.