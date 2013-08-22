На "Lutsk Open" з шаленою швидкістю складатимуть кольорові кубики

Про це УНІАН повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.

Проходитимуть змагання впродовж усього дня на центральному майдані міста за підтримки Луцької міської ради та під егідою WCA (Міжнародної асоціації кубика).

Учасниками чемпіонату будуть провідні швидкубери України, Росії, Білорусі та фіналіст телевізійного шоу «Україна має талант - 5» Максим Чечнев. Результати змагань та встановлені рекорди будуть мати офіційний міжнародний статус.

За правилами змагання, переможцем стає учасник з найкращим результатом розв’язання головоломки. Замір швидкості збирання головоломок проводиться на спеціальних сенсорних секундомірах, що починають і фіксують відлік часу від одночасного дотику рук.

За дотриманням виконання правил стежитиме група суддів під керівництвом делегата від WCA.

Попередньо, кількість учасників чемпіонату – 100 осіб, а очікувана кількість відвідувачів та глядачів чемпіонату прогнозується на рівні 7000 осіб.

Як зазначають організатори, ідея чемпіонату – інтелектуально розвинене суспільство, в якому цінності знання та інтелекту є пріоритетними. Мета заходу - підтримати і стимулювати творчі та інтелектуальні здібності молоді; спонукати інтерес суспільства до інтелектуальних ігор та здорового способу життя.