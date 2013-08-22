У Донецьку скасували концерт до Дня шахтаря

У зв’язку з аварією у шахтоуправлінні «Покровське», в наслідок якої загинули два гірники, відмінено сьогоднішній концерт в межах урочистих зборів до Дня шахтаря у Донецьку.

Як передавав УНІАН, 21 серпня о 16.20 у селі Удачне Красноармійського району Донецької області у шахті ПАТ «Покровська» на горизонті 815 м стався обвал породи, внаслідок чого загинули двоє гірників.

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О 18.05 тіла загиблих було піднято на поверхню. Причина обвалу встановлюється.