У Донецьку скасували концерт до Дня шахтаря
13:55, 22 серпня 2013Суспільство
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Сьогоднішній концерт до Дня шахтаря у Донецьку скасовано через аварію на шахті “Покровська”.
На горизонті 815 м стався обвал породи
У зв’язку з аварією у шахтоуправлінні «Покровське», в наслідок якої загинули два гірники, відмінено сьогоднішній концерт в межах урочистих зборів до Дня шахтаря у Донецьку.
Як передавав УНІАН, 21 серпня о 16.20 у селі Удачне Красноармійського району Донецької області у шахті ПАТ «Покровська» на горизонті 815 м стався обвал породи, внаслідок чого загинули двоє гірників.
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О 18.05 тіла загиблих було піднято на поверхню. Причина обвалу встановлюється.
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