На Донбасі у ліквідованій шахті загинули двоє чоловіків

09:21, 21 серпня 2013
Суспільство
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На Донеччині у виробці ліквідованої шахти загинули двоє осіб, які несанкціоновано видобували вугілля

У ліквідованій шахті несанкціоновано видобували вугілля

Вчора біля міста Кіровське Шахтарського району Донецької області у виробці ліквідованого вуглевидобувного підприємства ТОВ «Алмаз» рятувальники Міненерговугілля на горизонті 80 м знайшли тіла двох загиблих, які несанкціоновано видобували вугілля.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, тіла було піднято на поверхню.

Попередня причина смерті – отруєння рудничним газом.

За фактом загибелі правоохоронні органи ведуть слідство.

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На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Донецькій області.

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