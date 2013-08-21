На Донбасі у ліквідованій шахті загинули двоє чоловіків

Вчора біля міста Кіровське Шахтарського району Донецької області у виробці ліквідованого вуглевидобувного підприємства ТОВ «Алмаз» рятувальники Міненерговугілля на горизонті 80 м знайшли тіла двох загиблих, які несанкціоновано видобували вугілля.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, тіла було піднято на поверхню.

Попередня причина смерті – отруєння рудничним газом.

За фактом загибелі правоохоронні органи ведуть слідство.

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На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Донецькій області.