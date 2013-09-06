Продуктивність праці в США значно перевершила прогнози

Експерти очікували збільшення даного показника на 1,6%, повідомляють Вести Економіка.

Вартість робочої сили в США в II кварталі 2013 р. не змінилася в порівнянні з I кварталом, свідчать остаточні дані Міністерства праці.

Попередні дані говорили про підвищення показника на 1,4%, і аналітики прогнозували зміну індикатора на 0,8%.

За 12 місяців, що завершилися в червні 2013 р., продуктивність праці збільшилася лише на 0,3%. З 2000 по 2011 рр.. показник виріс на 2,4%.

Вартість робочої сили в США в I кварталі 2013 р. впала на 4,3%, зафіксувавши найсильніше падіння з 1947 р.