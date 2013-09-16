Початок бабиного літа в Україні обіцяють через тиждень

За його словами заступника начальника Укргідрометцентру Анатолія Прокопенка, зараз же слід чекати дощів - просвіт буде, але лише на один день, пишуть "Вести".

«17 вересня по всій країні, окрім західних областей, буде сухо і тепло - +19–21°С, а на півдні - до +24°С. На заході цього дня можливі грози». Але вже 18 вересня в усіх областях знову почнуться дощі - прийде новий атмосферний фронт із заходу. Цього дня стане прохолодніше: температура повітря в центрі, на півночі і заході становитиме +15-17°С, на сході і півдні - +21–22°С", - розповів синоптик.

А вже потім наступить бабине літо: «Це буде 24–26 вересня. У ці дні припиняться дощі, і буде сонячно, температура підвищиться до +22°С. Так, раніше бабине літо могло тривати тиждень, а зараз з'явилася тенденція до скорочення цих періодів», - повідомив Прокопенко.

Як зазначає видання, з офіційними синоптиками майже погоджуються народні. «За моїм прогнозом, дощі триватимуть до 17 вересня, а потім буде перерва на 10 днів. У цей час по всій країні буде сухо, сонячно і тепло, а температура повітря буде +14-17°С. З 27 вересня знову почнуться дощі, які затягнуться аж до десятих чисел жовтня, при цьому стане холодніше - до +11-12°С», - говорить народний синоптик з Луганська Леонід Горбань.

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Нагадаємо, наприкінці минулого тижня в Україні пройшли сильні дощі. Найбільше опадів випало в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Житомирській і Черкаській областях. Лідером, за даними Гідрометцентру, став Кіровоград, де випало 80 мм опадів - більше місячної норми. Але найстрашнішою стихія була в Одеській області — там прорвало греблю, двоє людей загинули.