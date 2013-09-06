Відпочинок в Криму в оксамитовий сезон подешевшає майже в два рази

Цього року початок оксамитового сезону в Криму вийшов не дуже вдалим - як і кияни, жителі півострова вже тиждень потерпають від затяжних дощів і прохолоди, яка не сприяє сонячним ваннам, пишуть «Вести».

Проте синоптики запевняють, що літо скоро повернеться на півострів і і оксамитовий сезон-2013 буде особливо довгим - аж до листопада.

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А завдяки тому, що холодна течія вже пройшла, вода в морі буде теплою - +21- +22. Втім, довіряти прогнозом цілком не варто - восени погода в Криму мінлива, і день спеки може змінитися бурею.

Як запевняють кримчани, ціни знизяться в середньому на 30% на житло і транспорт (на 10% - до середини вересня, до кінця місяця - на 20-25%, а в жовтні зможемо відпочивати на 30-50% дешевше).

Осінній відпочинок в Криму найкраще підходить для оздоровлення - особливо для майбутніх мам, людей старше 45-50 років, з проблемами дихальних шляхів і нервовими розладами. Як пояснив професор-курортолог Іван Самосюк, в цей час хвойні дерева більш інтенсивно виділяють корисні фітонциди.

Ще один плюс оксамитового Криму - можна буде культурно відпочити: тут пройде близько 30 фестивалів (майже половина всіх, що проходять за рік). Квитки на поїзди поки в наявності - на найближчий тиждень на популярні поїзди залишилися лише «люкси», але купе і плацкарти є в менш зручних поїздах (рано виїжджають з Києва або приходять до Криму після обіду).