МЗС рекомендує українцям без потреби не літати в Єгипет

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

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“Наші рекомендації щодо відвідання Єгипту, які ми оприлюднили ще у серпні, залишаються чинними й досі, тобто ми закликаємо наших громадян без нагальної потреби не відвідувати цю країну”, - сказав Перебийніс.

Разом з тим, він зауважив, що перебування у курортних містах Єгипту наразі є безпечним.