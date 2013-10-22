МЗС рекомендує українцям без потреби не літати в Єгипет
14:32, 22 жовтня 2013Суспільство
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Рекомендації МЗС України українським громадянам щодо відвідання Єгипту залишаються чинними.
Перебування у курортних містах наразі є безпечним, кажуть в МЗС / Фото : protraveler.ru
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
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“Наші рекомендації щодо відвідання Єгипту, які ми оприлюднили ще у серпні, залишаються чинними й досі, тобто ми закликаємо наших громадян без нагальної потреби не відвідувати цю країну”, - сказав Перебийніс.
Разом з тим, він зауважив, що перебування у курортних містах Єгипту наразі є безпечним.
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