МЗС рекомендує українцям без потреби не літати в Єгипет

14:32, 22 жовтня 2013
Суспільство
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Рекомендації МЗС України українським громадянам щодо відвідання Єгипту залишаються чинними.

готель, Єгипет, фото protraveler.ru

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

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“Наші рекомендації щодо відвідання Єгипту, які ми оприлюднили ще у серпні, залишаються чинними й досі, тобто ми закликаємо наших громадян без нагальної потреби не відвідувати цю країну”, - сказав Перебийніс.

Разом з тим, він зауважив, що перебування у курортних містах Єгипту наразі є безпечним.

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