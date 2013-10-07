У Єгипті жертвами заворушень стали 44 людини

Раніше міністерство охорони здоров`я АРЄ передавало про 34 убитих, більшість з яких загинули в Каїрі, і приблизно 200 постраждалих. Жертви були в Суеці, Ель-Міньї, Бені-Суейфі. Не виключено, що їхня кількість може зрости, оскільки серед доставлених до лікарень учасників зіткнень є ті, хто перебуває у тяжкому стані, повідомляє ІТАР-ТАСС.

У єгипетській столиці і ряді провінцій протягом минулого дня неодноразово спалахували сутички між прихильниками скинутого військовими на початку липня президента Мухаммеда Мурсі, з одного боку, і співробітниками правопорядку і місцевими жителями - з іншого.

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"Брати" приурочили свої мітинги до 40-річчя початку арабо-ізраїльської війни 1973 року. Ще напередодні цієї важливої ​​для країни дати були значно посилені заходи безпеки у зв`язку з інформацією спецслужб про підготовлювані ісламістами провокації.

Сутички спалахнули в кількох районах столиці. Прихильники поваленого президента намагалися пробитися на центральну площу Тахрір, проте були зупинені силовиками, які активно застосовували сльозогінний газ.

Ісламістами також були розграбовані і спалені кілька бензоколонок і управління дорожньої поліції в каїрському районі Докки. На цей момент силовикам вдалося взяти під контроль ситуацію в більшості місць, де відбувалися заворушення.

На самому Тахрірі у вечірні години зібралися тисячі простих єгиптян, які відзначають улюблене свято. Всього за минулий день тільки в Каїрі були затримані понад 400 призвідників заворушень.