У Єгипті жертвами заворушень стали 44 людини
Заворушення в Єгипті забрали в неділю життя 44 людей, ще 246 постраждали. Про це повідомило сьогодні інформаційне агентство МЕНА.
Раніше міністерство охорони здоров`я АРЄ передавало про 34 убитих, більшість з яких загинули в Каїрі, і приблизно 200 постраждалих. Жертви були в Суеці, Ель-Міньї, Бені-Суейфі. Не виключено, що їхня кількість може зрости, оскільки серед доставлених до лікарень учасників зіткнень є ті, хто перебуває у тяжкому стані, повідомляє ІТАР-ТАСС.
У єгипетській столиці і ряді провінцій протягом минулого дня неодноразово спалахували сутички між прихильниками скинутого військовими на початку липня президента Мухаммеда Мурсі, з одного боку, і співробітниками правопорядку і місцевими жителями - з іншого.
На тему: 15 людей загинули і 83 постраждали в результаті заворушень у Єгипті
"Брати" приурочили свої мітинги до 40-річчя початку арабо-ізраїльської війни 1973 року. Ще напередодні цієї важливої для країни дати були значно посилені заходи безпеки у зв`язку з інформацією спецслужб про підготовлювані ісламістами провокації.
Сутички спалахнули в кількох районах столиці. Прихильники поваленого президента намагалися пробитися на центральну площу Тахрір, проте були зупинені силовиками, які активно застосовували сльозогінний газ.
Ісламістами також були розграбовані і спалені кілька бензоколонок і управління дорожньої поліції в каїрському районі Докки. На цей момент силовикам вдалося взяти під контроль ситуацію в більшості місць, де відбувалися заворушення.
На самому Тахрірі у вечірні години зібралися тисячі простих єгиптян, які відзначають улюблене свято. Всього за минулий день тільки в Каїрі були затримані понад 400 призвідників заворушень.