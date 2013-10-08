У Єгипті намагаються убезпечити туристів

Як заявив представник єгипетського МВС Хані Абдель Латіф через кілька годин після останніх терактів на Синайському півострові, які зачепили його південну, туристичну частину, камери відеоспостереження покликані забезпечити стабільність у туристичних регіонах країни, повідомляє newsru.com з посиланням на Reuters.

"Ми чекаємо на проблеми, оскільки в країні відбувається війна з тероризмом", - сказав він.

За даними спецслужб, сьогодні одного поліцейського було убито і одного поранено на Суецькому каналі у Порт-Саїді, де поліція охороняє митні пункти.

7 жовтня внаслідок трьох терактів в Єгипті загинули до 10 осіб.

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6 жовтня не менш як 50 осіб загинули у зіткненнях між поліцією і прихильниками позбавленого влади Президента Мохаммеда Мурсі, які розпочалися після відзначенням 40-річчя арабо-ізраїльського конфлікту, який одержав назву "Війна Судного дня".

Синай вже прозвали "новим Афганістаном", і єгипетська армія розгортає там операцію безпрецедентного масштабу проти бойовиків.

Члени ісламістських угруповань практично щодня здійснюють вилазки проти співробітників єгипетських сил безпеки на Синаї. З часу липневого перевороту, коли було усунено від влади Мурсі, жертвами бойовиків стали понад 100 співробітників правоохоронних органів.

Дестабілізація ситуації на Синайському півострові також непокоїть уряди західних країн, оскільки цей регіон межує з Ізраїлем і стратегічно важливим Суецьким каналом - найшвидшим морським шляхом між Азією і Європою.

Від ситуації в країні потерпає туристична галузь, доходи якої скоротилися в 2012-2013 роках, порівняно з 2009-2010 роками, з 11,6 млрд доларів до 9,75 млрд.