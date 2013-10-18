Крашкову госпіталізували

Ірину Крашкову, що є потерпілою у "врадіївській справі", яку сьогодні із залу суду відвезла «швидка» медична допомога, госпіталізували.

Про це кореспонденту ві УНІАН повідомив її представник в суді Руслан Радецький.

За його словами, дівчину оглянули нейрохірург і невропатолог. У лікарні Крашковій вже зробили необхідні ін`єкції.

За словами Радецького, першу допомогу дівчині надали у двох медустановах Миколаєва, проте подальше лікування приписали у лікарні за місцем реєстрації - у Врадіївці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час засідання суду, близько 15.45, коли суд переглядав відеозапис відтворення злочину, Крашковій стало зле.

Близько 16.00 на місце прибула машина швидкої допомоги і відвезла потерпілу.