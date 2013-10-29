У Європі зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус MERS-CoV

У Францію з хаджу повернувся чоловік, хворий коронавірусів MERS-CoV, передає Газета.ru з посиланням на Medical Xpress.

Даний діагноз попередній, проте всі симптоми збігаються з тими, що були виявлені у вже хворих людей.

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Раніше коронавірус був виявлений лише в арабських країнах Перської затоки. Від нього вже померли 52 людини.

Раніше повідомлялося, що в Саудівській Аравії від коронавірусу під час хаджу загинули дві людини.