У Європі зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус MERS-CoV
20:05, 29 жовтня 2013Суспільство
843 0
Даний діагноз попередній, проте всі симптоми збігаються з тими, що були виявлені у вже хворих людей.
Від коронавірусу померли вже 52 людини / Фото: Вікіпедія
У Францію з хаджу повернувся чоловік, хворий коронавірусів MERS-CoV, передає Газета.ru з посиланням на Medical Xpress.
Даний діагноз попередній, проте всі симптоми збігаються з тими, що були виявлені у вже хворих людей.
Читайте також: Україні загрожує спалах поліомієліту - ЮНІСЕФ
Раніше коронавірус був виявлений лише в арабських країнах Перської затоки. Від нього вже померли 52 людини.
Раніше повідомлялося, що в Саудівській Аравії від коронавірусу під час хаджу загинули дві людини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter