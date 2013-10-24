Україні загрожує спалах поліомієліту - ЮНІСЕФ

Україна є однією з небагатьох країн у світі з високим ризиком спалаху поліомієліту у зв'язку з низьким охопленням дітей імунізацією.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) до Всесвітнього дня боротьби з поліомієлітом, який відзначається 24 жовтня.

«Останнім часом завезення поліомієліту серйозно загрожує країні у зв'язку із циркуляцією вірусу в Ізраїлі. Ймовірні випадки захворювання були зареєстровані і в Сирії. Діти в Україні особливо уразливі, тому що менше 50% дітей було вакциновано проти поліомієліту», - підкреслили в ЮНІСЕФ.

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На даний час, поліомієліт залишається ендемічним тільки в трьох країнах у світі – у Нігерії, Пакистані та Афганістані.

«Поліомієліт є високозаразною інфекційною хворобою, яка викликана вірусом поліомієліту. Вірус вражає нервову систему і може призвести до паралічу або навіть смерті протягом декількох годин. Ліків від поліомієліту не існує. Імунізація є єдиним способом захисту від хвороби. Безпечні та ефективні вакцини існують, і вони дуже важливі для захисту дітей від поліомієліту. Щеплення проводиться кілька разів та захищає дитину на все життя», - наголошується в повідомленні.

Нещодавно, у 2010 році, через спалах поліомієліту в Таджикистані загинула 21 дитина, більше ніж 400 дітей було інфіковано та 170 дітей було паралізовано. Хвороба поширювалась і в Росії, де було зареєстровано 12 випадків, нагадали в ЮНІСЕФ.

«Потужне лобіювання проти вакцинації, скептицизм та дезінформація населення про щеплення в Україні є одними з причин швидкого зниження охоплення імунізацією», - йдеться в повідомленні. За даними опитування ЮНІСЕФ, лише 46% населення позитивно ставиться до імунізації. Це вже призвело до спалахів інфекційних захворювань останнім часом в Україні, таких як кір, краснуха, кашлюк та епідемічний паротит (свинка).