Україна підписала угоду з Chevron про видобування сланцевого газу

Україна підписала угоду про розподіл продукції (УРП) з американською нафтогазовою компанією Chevron, яка, за словами українських чиновників, має намір вкласти близько 10 млрд дол. у видобування вуглеводнів у західних регіонах країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Адміністрації Президента України повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

Документ був підписаний Ставицьким і генеральним директором компанії «Шеврон Юроп Експлорейшн енд Продакшн» Дереком Дюпрі Магнесс.

Американський нафтогазовий гігант спільно з українською компанією "Надра Олеська" займеться розробкою Олеського родовища (Львівська і Івано-Франківська області).

Раніше, восени поточного року УРП було схвалено Івано-Франківською і Львівською облрадами з низкою змін у тексті документа. Зокрема, депутати Львівської облради звернулися до Верховної Ради з проханням розглянути як «невідкладний» законопроект, яким передбачається перерахування частини доходу від видобування сланцевого газу безпосередньо до місцевого бюджету. Також обласні ради рекомендували Кабінету міністрів розробити і внести відповідний пакет екологічних стандартів і нормативів з видобування газу в угоду з Chevron .

Довідка УНІАН. У лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення угод про розподіл продукції по Юзовській (Донецька і Харківська області) і Олеській (Львівська і Івано-Франківська області) площам із покладами сланцевого газу. У травні 2012 року переможцями конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси на Олеській площі становлять 3 трлн куб. м газу. На етапі геологічного вивчення планується залучити 1,3 млрд грн інвестицій, і 25 млрд грн - на етапі промислової розробки.