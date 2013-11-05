Shell і Chevron допоможуть Україні стати енергетично незалежною до 2020 року - Янукович

Реалізація проектів з компаніями «Шелл» та «Шеврон» з видобутку сланцевого газу дозволить Україні до 2020 року вийти на повне забезпечення себе газом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України Віктора Януковича, про це він заявив на пленарному засіданні Ради вітчизняних та іноземних інвесторів на тему «Інвестиції у розвиток економіки та соціальної сфери в умовах дії зони вільної торгівлі з Європейським Союзом».

«Вже сьогодні Україна успішно співпрацює зі світовими компаніями у сфері видобутку вуглеводнів», - підкреслив Президент, додавши, що це не тільки сприяє впровадженню передових технологій та досвіду, а й посилює енергетичну безпеку нашої держави.

Як зазначив Янукович, за рахунок іноземних інвестицій Україна збільшує видобуток власних енергетичних ресурсів, посилює власну енергетичну незалежність.

«Реалізація масштабних проектів з корпораціями «Шелл» та «Шеврон» (до речі, угоду з останньою буде підписано якраз сьогодні) дозволить Україні до 2020 року вийти на повне забезпечення себе газом, а за оптимістичним сценарієм - і експортувати енергоресурси», - наголосив глава держави.

«Очікуємо, що після підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом підвищиться інвестиційна привабливість енергосектору України», - сказав Янукович.

За його словами, в Україні працюють над покращенням умов для реалізації енергетичних проектів.

На переконання глави держави, приведення українського правового поля у відповідність до Третього енергопакету Євросоюзу дозволить підвищити конкурентоспроможність, прозорість, інвестиційну привабливість української енергетики.

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Довідка УНІАН. У лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладання угод про розподіл продукції по Юзівській (Донецька і Харківська області) і Олеській (Львівська та Івано-Франківська області) площам із запасами сланцевого газу. У травні 2012 року переможцями конкурсу на укладання угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси на Олеській площі становлять 3 трлн куб. м газу. На етапі геологічного вивчення планується залучити 1,3 млрд грн інвестицій і 25 млрд грн - на етапі промислової розробки.