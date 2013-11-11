ЗМІ: Українці перестали скуповувати валюту

Українці просто втомилися чекати девальвації, та й платоспроможність громадян падає, так що до кінця року за курс долара можна не хвилюватися, пояснюють експерти.

Як пише Комерсант - Україна, у жовтні громадяни купили іноземної валюти на $216 млн більше, ніж продали банкам, повідомляє НБУ.

Це втричі нижче чистого попиту на валюту, зафіксованого місяцем раніше. Такий низький чистий попит є нехарактерним для середини осені, коли інтерес до валюти традиційно активізується. Торік через політичну нестабільність, пов'язану з парламентськими виборами, в жовтні громадяни купили у банків на $2,17 млрд більше, ніж продали їм. Однак і без дестабілізуючих факторів українці завжди скуповували набагато більше валюти в жовтні, ніж зараз.

Так, у жовтні 2011 року чистий попит становив $1,4 млрд, 2010 року - $1,87 млрд, а 2009-го - $790 млн. Низький попит дозволив Нацбанку знизити витрати на підтримку курсу гривні - у жовтні на ці цілі було направлено $ 297 млн. Учасники ринку говорять, що така ситуація пов'язана зі зниженням девальваційних очікувань населення. Українці також не прагнуть розміщувати валюту на банківських рахунках - у жовтні валютні вклади громадян скоротилися на $ 87,9 млн , тоді як у вересні вони зросли на $201,4 млн.